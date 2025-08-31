Rai 3 seleziona Realmonte per la partecipazione alla 13° edizione de “Il Borgo dei Borghi”. A settembre, nei giorni 7 e 8, una troupe del programma della Rai sarà presente tra le strade del paese, la costa e le campagne per effettuare le riprese per la realizzazione dello spot da sottoporre alla giuria popolare per la votazione che si svolgerà in modalità online.

“Avremo il piacere di mostrare, grazie al contributo di diversi cittadini che interverranno, le perle – ci dice Luca Fiannava, vice presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Cultura dal Sindaco Alessandro Mallia – del nostro patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale, culinario, tradizionale. Particolare attenzionesarà riservata alla risorsa rappresentata dai cittadini attivi sul territorio: una lettura che intendeconsiderare gli abitanti quale parte integrante e costitutiva dello spazio abitato”.

A partire dal 19 ottobre 2025 verrà trasmesso un video dedicato ai borghi partecipanti, uno per ogni regione d’Italia. Al termine delle messe in onda, per tre settimane, sarà possibile votare online gratuitamente sul sito ufficiale de Il Borgo dei Borghi. La serata finale con la classifica dal 20° al 1º posto e la proclamazione del Borgo vincitore si terrà il 5 aprile 2026, in prima serata su Rai 3.

“Per esprimere la propria preferenza -ci dice il sindaco Alessandro Mallia – sarà necessario registrarsi gratuitamente su RaiPlay. L’Amministrazione invita sin da ora tutta la cittadinanza, i sostenitori e i tanti amici vicini e lontani ad unirsi in questa straordinaria avventura, promuovendo e sostenendo con entusiasmo la candidatura del nostro Borgo”.