E’ stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lampedusa e Linosa, con la nomina del Sig. Pasqualino Palmisano come Coordinatore. A darne nota è il primo cittadino dell’isola delle Pelagie, Filippo Mannino. “Si tratta di un passo significativo per la nostra comunità: la Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze, nella prevenzione dei rischi e nell’assistenza alla popolazione. Ma è anche, e soprattutto, un luogo di incontro, partecipazione e aggregazione sociale, dove i cittadini possono mettersi al servizio del bene comune”, dichiara il primo cittadino che invita in particolare i giovani a prendere parte a questa importante iniziativa. “Entrare a far parte della Protezione Civile significa crescere come cittadini consapevoli e responsabili. Si tratta di attività di volontariato, ma dal valore inestimabile per l’intera collettività”, continua Mannino. “Un sentito ringraziamento all’Assessore alla Protezione Civile, Pietro De Rubeis, per aver seguito con attenzione e dedizione ogni fase di questo percorso.Un caloroso augurio di buon lavoro al Coordinatore Pasqualino Palmisano, già Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco e da pochi mesi in pensione, per aver messo la sua esperienza e competenza al servizio di questo nuovo progetto. E un grande in bocca al lupo a tutti i volontari del gruppo neocostituito, certi che il loro contributo sarà prezioso per tutta la cittadinanza”.
