Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Messina un 25enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante un posto di controllo agli imbarcaderi, i militari hanno fermato un’auto appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno effettuato una perquisizione trovando due chili di hashish suddivisi in 20 panetti e un altro involucro contenente oltre 500 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato, mentre la droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dal quantitativo sequestrato sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.