In merito ai concerti in Sicilia dei The Kolors annullati la scorsa settimana a causa dello stato di salute di Stash, si comunica che il live a Messina inizialmente programmato il 22 agosto presso l’Arena Capo Peloro verrà recuperato il 21 settembre in Piazza Duomo.

Lo annunciano la band e l’Amministrazione comunale dando nuovo appuntamento per lo spettacolo organizzato dal Comune di Messina all’interno del cartellone di eventi estivi.

“Summer 2025” è il tour estivo con cui The Kolors sono tornati dal vivo in Italia dopo il successo del tour europeo, che li ha visti protagonisti a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, la band capitanata da Stash è pronta a infiammare i palchi italiani e, dopo aver già svelato i primi appuntamenti live, annuncia nuovi concerti a L’Aquila, Marina di Modica (RG) e Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il tour della band capitanata da Stash arriva sulla scia del successo di “TU CON CHI FAI L’AMORE” (Warner Music Italy), il brano inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto presentato al Festival di Sanremo 2025 e giunto ai vertici delle classifiche radiofoniche. Un nuovo tassello nel percorso artistico dei Kolors, che confermano la loro personalissima identità sonora, la stessa che porteranno dal vivo con uno show che si preannuncia ricco di numerose sorprese.

Il “Summer 2025” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound.