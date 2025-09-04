Agrigento. Un ragazzo di 20 anni – Giuseppe Vinti, originario di Raffadali – è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno le tre del mattino in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto. Il giovane era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo in un burrone. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra di Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Il ventenne, purtroppo, era già deceduto