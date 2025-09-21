L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi avvicendamenti pastorali
Il Vicario generale, don Giuseppe Cumbo, comunica che, in data odierna, 20 settembre
2025, l’Arcivescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine che entreranno in vigore nel
mese di ottobre:
• Don Carmelo Davide Burgio parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di
Favara
• Don Giuseppe Costanza parroco delle parrocchie San Giovanni Battista – B.M.V. di
Lourdes – B.M.V. Immacolata di Campobello di Licata
• Don Marco Damanti parroco delle parrocchie Gesù e Maria – San Giuseppe di Campobello
di Licata
• Don Gioacchino Andrea La Rocca — mantenendo il servizio di vice parroco delle
parrocchie Maria SS. Annunziata – Madonna del Carmelo – S. Giuliano di
Racalmuto — vice direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici
• Don Liborio Lauricella Ninotta direttore dello Studio Teologico “San Gregorio
Agrigentino” per il triennio 2025-2028
• Don Calogero Manganello — mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di
Pastorale giovanile e Pastorale familiare — parroco della parrocchia San Gerlando
(Cattedrale) di Agrigento
• Don Giuseppe Scozzari parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco
d’Assisi – Sant’Agostino di Naro
Grato per la disponibilità e il servizio, l’Arcivescovo invita la comunità diocesana a sostenere con la
preghiera le comunità e i presbiteri interessati e a pregare per le vocazioni. Il Signore conceda alla
nostra Chiesa Agrigentina di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, per
essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo.
L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi avvicendamenti pastorali