L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi avvicendamenti pastorali

Il Vicario generale, don Giuseppe Cumbo, comunica che, in data odierna, 20 settembre

2025, l’Arcivescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine che entreranno in vigore nel

mese di ottobre:

• Don Carmelo Davide Burgio parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di

Favara

• Don Giuseppe Costanza parroco delle parrocchie San Giovanni Battista – B.M.V. di

Lourdes – B.M.V. Immacolata di Campobello di Licata

• Don Marco Damanti parroco delle parrocchie Gesù e Maria – San Giuseppe di Campobello

di Licata

• Don Gioacchino Andrea La Rocca — mantenendo il servizio di vice parroco delle

parrocchie Maria SS. Annunziata – Madonna del Carmelo – S. Giuliano di

Racalmuto — vice direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici

• Don Liborio Lauricella Ninotta direttore dello Studio Teologico “San Gregorio

Agrigentino” per il triennio 2025-2028

• Don Calogero Manganello — mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di

Pastorale giovanile e Pastorale familiare — parroco della parrocchia San Gerlando

(Cattedrale) di Agrigento

• Don Giuseppe Scozzari parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco

d’Assisi – Sant’Agostino di Naro

Grato per la disponibilità e il servizio, l’Arcivescovo invita la comunità diocesana a sostenere con la

preghiera le comunità e i presbiteri interessati e a pregare per le vocazioni. Il Signore conceda alla

nostra Chiesa Agrigentina di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, per

essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo.