Un brutto incidente sul lavoro si è verificato ieri sera nella campagne alla periferia di Favara, in contrada Poggio Muto. Un uomo, secondo una primissima ricostruzione, risulta gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato tra le lame della motozappa durante alcuni lavori in un terreno. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, il personale sanitario ed i Vigili del fuoco.
Incidente sul lavoro a Favara, uomo rimane incastrato nella motozappa
