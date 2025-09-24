Sequestrato il cantiere di una pista ciclabile a Porto Empedocle. E’ l’esito dei controlli della Guardia di finanza nei confronti di un’impresa edile incaricata di realizzare i lavori commissionati dal Comune dell’Agrigentino. E’ emerso che la societa’ appaltatrice avrebbe ottenuto la liquidazione di somme di denaro per la fornitura di conglomerato cementizio per quantitativi ben superiori a quelli effettivamente posati.

In particolare, dai riscontri condotti, gli investigatori del Nucleo polizia economico-finanziaria di Agrigento hanno rilevato che, su oltre 410 metri cubi di calcestruzzo per i quali e’ stato richiesto il pagamento alla stazione appaltante, ne sarebbero stati, in realta’, gettati solamente 300, con un ammanco di oltre 100 metri cubi. I finanzieri hanno proceduto al sequestro probatorio della sezione di cantiere interessata dai lavori e segnalato alla procura diAgrigento il legale rappresentante della societa’ appaltatrice, il direttore tecnico del cantiere e il direttore dei lavori per l’ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture.