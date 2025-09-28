

Aggiornato il programma triennale dei Lavori pubblici e contestuale variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-27. All’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale. Delibera approvata con 7 voti favorevoli su sette.

Il Sindaco Vito Terrana. “”la seduta è stata urgente, perché si vuole valorizzare gli immobili adibiti alla Pubblica istruzione. Dopo la ristrutturazione degli edifici scolastici, il nuovo anno scolastico è iniziato regolarmente””. Ha aggiunto che “”sono da attivare altri 3 finanziamenti per gli immobili scolastici Don Bosco, Mazzini e Marconi. All’ordine del giorno la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido, per 772 mila euro””.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Giovanni Blanda