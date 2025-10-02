Un omaggio poetico dedicato al Beato Giuseppe Puglisi, per ricordare la sua figura di Pastore, di testimone coraggioso del Vangelo, di instancabile e gioioso educatore, che nelle strade degli uomini cercava l’incontro e il dialogo. Pur operando in un territorio difficile ed impervio ha portato avanti la sua missione con tanto amore e generosità. Non ha avuto paura, non ha abbandonato il gregge.

Con grande coerenza e impegno pastorale ha svolto il suo ruolo di educatore di giovani, di formatore delle coscienze nella verità e di evangelizzatore, un impegno rivolto nei confronti dei piccoli e dei giovani, creature predilette dal Signore. La sua gioia di essere sacerdote ne ha reso credibile e feconda l’azione, il suo impegno di educatore alla legalità deve essere considerato come uno dei tratti più significativi della sua testimonianza sacerdotale. Un impegno portato avanti dal Beato Giuseppe Puglisi con umiltà e silenzio, essendo alieno da ogni tentazione pubblicitaria e da ogni forma di protagonismo. È stato realizzato un video da Gabriella Di Carlo, cui va un ringraziamento sincero di cuore, il testo dal titolo “E se ognuno fa qualcosa…” è stato composto dal poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina).