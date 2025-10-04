Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto dei due coniugi licatesi finiti in manette due giorni fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha disposto nei confronti del quarantacinquenne la custodia cautelare in carcere mentre per la coniuge i domiciliari con la possibilità di allontanarsi da casa per occuparsi delle esigenze dei figli.
I due indagati, difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo, sono stati arrestati dai poliziotti a margine di una perquisizione domiciliare scattata in un’abitazione nel quartiere del Villaggio dei fiori. La coppia nascondeva all’interno dell’appartamento quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish e altri 100 grammi di marijuana oltre ad oggetti utili al confezionamento dello stupefacente.