Dal 10 al 12 ottobre, il Centro Commerciale Città dei Templi si trasformerà in un luogo magico dove amore, stile e creatività si incontrano: arriva la Fiera Sposi, l’evento dedicato a tutte le coppie che stanno vivendo il meraviglioso percorso verso il matrimonio.

Tre giorni interamente dedicati al mondo del wedding, con la presenza di 37 espositori specializzati nel settore e un ricco programma di intrattenimento, sfilate e momenti esperienziali, pensati per offrire ispirazione e soluzioni pratiche a chi sogna il giorno perfetto. La Fiera Sposi non sarà un semplice evento espositivo, ma un vero e proprio percorso immersivo ed emozionale, capace di coinvolgere le coppie e farle sognare a occhi aperti.

Ogni stand, ogni attività, ogni dettaglio sarà studiato per offrire idee, suggestioni e strumenti concreti utili nella pianificazione del matrimonio.

Con un’atmosfera elegante, accogliente e moderna, la Fiera Sposi al Centro Commerciale Città dei Templi sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i migliori professionisti del settore, respirare nuove tendenze e lasciarsi ispirare, trasformando i sogni in realtà.