Sono 9 le proposte progettuali ammesse a partecipare alla seconda fase dell’iter di selezione e finanziamento della cosiddetta “Democrazia partecipata”. Dopo l’ammissione delle proposte valide, la parola passa ora ai cittadini. L’assessore al Turismo Francesco Dimino invita la città a esprimere la propria preferenza per proseguire l’opera di valorizzazione, di miglioramento, di promozione e di tutela, con interventi di partecipazione collettiva.

Il dirigente ad interim del I Settore Affari Generali Manlio Paglino ha diramato un avviso pubblico rivolto ai cittadini contenente le modalità di espressione del voto, i termini di scadenza e il contenuto delle proposte progettuali ammesse. Le proposte che avranno ottenuto più preferenze “saranno finanziate nell’importo singolarmente previsto e fino alla concorrenza dell’importo complessivo del fondo pari a 16 mila euro”.