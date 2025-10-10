Consiglio comunale, venerdì 10 ottobre, alle ore 18,30, a Campobello di Licata, presso la sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino” del municipio. All’ordine del giorno spiccano: la variazione al bilancio di previsione finanziario, l’utilizzo della quota accontonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2024 e il sostegno al disegno di legge regionale sull’istituzione dell’unità di pedagogia scolastica nonche’ l’atto di indirizzo sull’ impegno della civica amministrazione a promuovere l’approvazione presso l’Assemblea regionale siciliana.

Se non viene raggiunto il quorum, la seduta si terrebbe 24 ore dopo con lo stesso ordine del giorno. Se ancora il quorum salta, l’adunanza verrebbe sciolta.

Giovanni Blanda