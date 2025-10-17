Si comunica che, ai sensi dell’art. 44 e seguenti del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale di Canicattì è convocato in seduta pubblica e in sessione ordinaria (comma 3, art. 49 del Regolamento) per il giorno mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:00 in prima convocazione e, in caso di necessità, alle ore 19:00 in seconda convocazione.

La seduta si terrà presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I, Palazzo di Città (II Piano), 92024 Canicattì.

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente;

Comunicazioni del Sindaco: Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2024 (nota prot. n. 36326 del 15/09/2025);

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Mozione: Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli (nota prot. n. 25299 del 17/06/2025, presentata dai Consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.);

Mozione: Sicurezza (nota prot. n. 26704 del 26/06/2025, presentata dai Consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L., Alessi A.);

Mozione: Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione da parte del Governo italiano e degli organismi internazionali (nota prot. n. 31718 del 05/08/2025, presentata dai Consiglieri Falcone F., Turco A., Di Fazio G., Cuva A., La Greca G., Alessi A., Cilia G.);

Proposta di deliberazione consiliare: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 – C.M. c/Comune di Canicattì, atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al n. 1120/2024 (nota prot. n. 24184 del 11/06/2025, presentata dalla E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba);

Proposta di deliberazione consiliare: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 – S.T. c/Comune di Canicattì, atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al n. 1134/2024 (nota prot. n. 24198 del 11/06/2025, presentata dalla E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba);

Interrogazioni.