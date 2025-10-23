L’Esecutivo, con determina dell’area Lavori pubblici, ha emesso il provvedimento a contrarre, la prenotazione dell’impegno di spesa e la modalità di scelta a contrarre. Il Progetto è per riqualificare gli impianti sportivi. Affidamento dei lavori previa consultazione di almeno 3 nuovi operatori economico col criterio del ‘’minor prezzo’’, tramite la ‘’Richiesta di offerta’’ (Rdo), sul Mepa –Mercato economico Pubblica Amministrazione. Il costo totale è di 100 mila euro.

Giovanni Blanda