Assolto per non avere commesso il fatto. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, nei confronti di un 46enne di Favara, accusato del concorso insieme al fratello nella detenzione di un chilogrammo di cocaina. La vicenda risale a quasi tre anni fa quando i carabinieri fermarono un furgone lungo la strada provinciale 3 con a bordo i fratelli.

Poco prima era stato lanciato dal finestrino un involucro contenente un chilogrammo di cocaina. Per questa vicenda uno è stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Il fratello minore – difeso dagli avvocato Giuseppe Barba e Danilo Tipo – è stato invece assolto per non avere commesso il fatto sia dal concorso nella dentizione dello stupefacente che dal reato di resistenza a pubblico ufficiale.