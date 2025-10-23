Incontro con I volontari di Caltanissetta e Agrigento 29 ottobre , 19:30
Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027, con
numerose novità. C’è tempo fino al 10 novembre 2025 per iscriversi online sul sito
www.intercultura.it. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra
il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011. I programmi si svolgono in 50 diverse destinazioni e
permettono agli studenti di frequentare una scuola all’estero e vivere con una famiglia locale.
Le principali novità del concorso:
■ Borse di studio: sono disponibili oltre 1.000 borse di studio.
Gli studenti con ISEE inferiore ai 40mila euro possono
concorrere per vincere una borsa di studio che copre il 25%,
50%, 75% e 100% dell’intera quota di partecipazione.
■ I programmi di Intercultura sono pienamente conformi al
bando per le borse di studio del programma Itaca di INPS:
negli ultimi anni, oltre 1.800 studenti sono potuti partire con
un programma di Intercultura grazie a queste borse di
studio. www.intercultura.it/itaca
■ Destinazioni e periodi: tra le nuove proposte ci sono i
programmi semestrali in Spagna, a Panama e in Honduras.
È aumentata l’offerta dei programmi semestrali con partenza a gennaio 2027: si potrà
scegliere tra Argentina, Brasile, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Australia,
Sudafrica, Giappone e Uruguay. ww.intercultura.it/destinazioni-e-periodi.
29/10/2025, 19:30: INCONTRO CON I VOLONTARI DI CENTRO LOCALE PER SAPERNE
DI PIÙ
Il giorno 29 ottobre alle 19:30 sulla piattaforma Zoom, i volontari del Centro locale di
Caltanissetta e Agrigento terranno un incontro informativo per genitori e studenti. Sarà
l’occasione per scoprire tutti i dettagli sul concorso e le modalità di partecipazione. L’incontro
è gratuito. Per partecipare, iscriversi a questo link:
https://us05web.zoom.us/meeting/register/_IAkK9WESb-HVW5vpQq9vA
Intercultura: una proposta educativa per il nostro tempo.
Intercultura promuove da 70 anni l’educazione al dialogo, alla pace e ai diritti, riconoscendo il
valore della diversità culturale. I programmi sono aperti a giovani, indipendentemente dalla loro
estrazione sociale ed economica, per aiutarli a sviluppare competenze fondamentali.
L’Associazione propone un progetto di educazione alla cittadinanza globale attiva: un
orientamento etico, empatico e consapevole che porta gli studenti e le studentesse a vivere
e a prendere decisioni che contribuiscono a un mondo più giusto, equo, pacifico e sostenibile.
Il vero valore del progetto proposto risiede nell’offrire ai giovani un percorso di scoperta: li aiuta
a esplorare la propria identità, le loro risorse e a maturare una profonda conoscenza di sé.
Parallelamente, li guida a riflettere sui propri comportamenti come cittadini del mondo,
preparandoli a comprendere e ad agire in modo consapevole nella realtà odierna. Tutto ciò è
reso possibile da tre pilastri fondamentali: il percorso di selezione che mira a una migliore
conoscenza di sé; la formazione continua (pre, durante e post esperienza); e un’assistenza 24/7
assicurata dai 5.500 volontari su tutto il territorio italiano.
Un’indagine condotta quest’anno da Ipsos su circa 1.000 ex partecipanti ha mostrato che
l’esperienza con Intercultura ha un impatto significativo sulla loro vita. Il 68% degli intervistati
ha riconosciuto un impatto decisivo sullo sviluppo della propria identità, il 58% ha scelto
destinazioni non convenzionali e parla almeno un’altra lingua oltre all’inglese. Le soft skills
risultano potenziate: il 97% ha migliorato le proprie capacità relazionali, l’89% è diventato più
autonomo e il 74% si sente pronto ad affrontare le sfide di oggi.
Oltre 1.550 gli studenti ora all’estero.
Nel corso dell’anno scolastico 2025/26 sono oltre 1.550 gli adolescenti italiani che stanno
partecipando ai programmi di mobilità internazionale di Intercultura in oltre 50 destinazioni
nel mondo, con soggiorni dai 2 mesi all’intero anno scolastico, o 4 settimane di corso di lingua.
Due studenti su tre sono partiti grazie a una borsa di studio, per un valore complessivo di
oltre 7 milioni di euro stanziati dall’Associazione.
Le destinazioni dei programmi Intercultura per l’anno 2025/26 riflettono la diversità e
l’ampiezza delle opportunità sviluppate in oltre 50 Paesi di tutto il mondo: il 36,50% dei ragazzi
è in Europa, il 31,50% in America latina, il 15,50% in Canada e USA. Il 12% in Asia, con un
aumento di studenti che scelgono la Cina. Il restante 4,5% ha scelto Africa (Sudafrica, Ghana,
Tunisia, Egitto), Australia e Nuova Zelanda.
______________
Per maggiori dettagli sui programmi e per mettersi in contatto con i volontari, è possibile
consultare il sito www.intercultura.it. Per maggiori informazioni: 09341930740
Sono anche aperte le candidature per le famiglie italiane interessate a ospitare uno dei 600
studenti internazionali attesi l’anno prossimo. Per candidarsi, è possibile visitare il sito
www.intercultura.it/famiglie o contattare i volontari di Caltanissetta al centralino
09341930740.
Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto
dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i
continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica
internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni
anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volon tari di tutto il mondo.
