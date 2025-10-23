Incontro con I volontari di Caltanissetta e Agrigento 29 ottobre , 19:30

Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027, con

numerose novità. C’è tempo fino al 10 novembre 2025 per iscriversi online sul sito

www.intercultura.it. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra

il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011. I programmi si svolgono in 50 diverse destinazioni e

permettono agli studenti di frequentare una scuola all’estero e vivere con una famiglia locale.

Le principali novità del concorso:

■ Borse di studio: sono disponibili oltre 1.000 borse di studio.

Gli studenti con ISEE inferiore ai 40mila euro possono

concorrere per vincere una borsa di studio che copre il 25%,

50%, 75% e 100% dell’intera quota di partecipazione.

■ I programmi di Intercultura sono pienamente conformi al

bando per le borse di studio del programma Itaca di INPS:

negli ultimi anni, oltre 1.800 studenti sono potuti partire con

un programma di Intercultura grazie a queste borse di

studio. www.intercultura.it/itaca

■ Destinazioni e periodi: tra le nuove proposte ci sono i

programmi semestrali in Spagna, a Panama e in Honduras.

È aumentata l’offerta dei programmi semestrali con partenza a gennaio 2027: si potrà

scegliere tra Argentina, Brasile, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Australia,

Sudafrica, Giappone e Uruguay. ww.intercultura.it/destinazioni-e-periodi.

29/10/2025, 19:30: INCONTRO CON I VOLONTARI DI CENTRO LOCALE PER SAPERNE

DI PIÙ

Il giorno 29 ottobre alle 19:30 sulla piattaforma Zoom, i volontari del Centro locale di

Caltanissetta e Agrigento terranno un incontro informativo per genitori e studenti. Sarà

l’occasione per scoprire tutti i dettagli sul concorso e le modalità di partecipazione. L’incontro

è gratuito. Per partecipare, iscriversi a questo link:

https://us05web.zoom.us/meeting/register/_IAkK9WESb-HVW5vpQq9vA

Intercultura: una proposta educativa per il nostro tempo.

Intercultura promuove da 70 anni l’educazione al dialogo, alla pace e ai diritti, riconoscendo il

valore della diversità culturale. I programmi sono aperti a giovani, indipendentemente dalla loro

estrazione sociale ed economica, per aiutarli a sviluppare competenze fondamentali.

L’Associazione propone un progetto di educazione alla cittadinanza globale attiva: un

orientamento etico, empatico e consapevole che porta gli studenti e le studentesse a vivere

e a prendere decisioni che contribuiscono a un mondo più giusto, equo, pacifico e sostenibile.

Il vero valore del progetto proposto risiede nell’offrire ai giovani un percorso di scoperta: li aiuta

a esplorare la propria identità, le loro risorse e a maturare una profonda conoscenza di sé.

Parallelamente, li guida a riflettere sui propri comportamenti come cittadini del mondo,

preparandoli a comprendere e ad agire in modo consapevole nella realtà odierna. Tutto ciò è

reso possibile da tre pilastri fondamentali: il percorso di selezione che mira a una migliore

conoscenza di sé; la formazione continua (pre, durante e post esperienza); e un’assistenza 24/7

assicurata dai 5.500 volontari su tutto il territorio italiano.

Un’indagine condotta quest’anno da Ipsos su circa 1.000 ex partecipanti ha mostrato che

l’esperienza con Intercultura ha un impatto significativo sulla loro vita. Il 68% degli intervistati

ha riconosciuto un impatto decisivo sullo sviluppo della propria identità, il 58% ha scelto

destinazioni non convenzionali e parla almeno un’altra lingua oltre all’inglese. Le soft skills

risultano potenziate: il 97% ha migliorato le proprie capacità relazionali, l’89% è diventato più

autonomo e il 74% si sente pronto ad affrontare le sfide di oggi.

Oltre 1.550 gli studenti ora all’estero.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/26 sono oltre 1.550 gli adolescenti italiani che stanno

partecipando ai programmi di mobilità internazionale di Intercultura in oltre 50 destinazioni

nel mondo, con soggiorni dai 2 mesi all’intero anno scolastico, o 4 settimane di corso di lingua.

Due studenti su tre sono partiti grazie a una borsa di studio, per un valore complessivo di

oltre 7 milioni di euro stanziati dall’Associazione.

Le destinazioni dei programmi Intercultura per l’anno 2025/26 riflettono la diversità e

l’ampiezza delle opportunità sviluppate in oltre 50 Paesi di tutto il mondo: il 36,50% dei ragazzi

è in Europa, il 31,50% in America latina, il 15,50% in Canada e USA. Il 12% in Asia, con un

aumento di studenti che scelgono la Cina. Il restante 4,5% ha scelto Africa (Sudafrica, Ghana,

Tunisia, Egitto), Australia e Nuova Zelanda.

______________

Per maggiori dettagli sui programmi e per mettersi in contatto con i volontari, è possibile

consultare il sito www.intercultura.it. Per maggiori informazioni: 09341930740

Sono anche aperte le candidature per le famiglie italiane interessate a ospitare uno dei 600

studenti internazionali attesi l’anno prossimo. Per candidarsi, è possibile visitare il sito

www.intercultura.it/famiglie o contattare i volontari di Caltanissetta al centralino

09341930740.

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto

dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i

continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica

internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni

anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volon tari di tutto il mondo.