Grande festa al Teatro Costanzi al termine della ‘prima’ di Marco Spada per Simone Agrò, nominato Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma dal sovrintendente Francesco Giambrone, su proposta della direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato. Durante gli applausi del pubblico alla coreografia dedicata al brigante romano nella ricostruzione dell’allestimento storico del 1981 così come Pierre Lacotte lo aveva ricreato proprio per l’Opera di Roma, a sorpresa sono saliti sul palcoscenico Giambrone e Abbagnato per annunciare, tra una pioggia di coriandoli, il riconoscimento al danzatore siciliano.

”Il Corpo di Ballo del nostro Teatro rappresenta una delle eccellenze di cui andiamo più orgogliosi – ha detto il sovrintendente – e sono felice di vederlo crescere con tanto talento e tanta passione. Questo importante riconoscimento a uno dei suoi componenti, al termine di una recita che ha riscosso uno straordinario successo, conferma i livelli di qualità raggiunti da tutti sotto la guida di Eleonora Abbagnato. Oggi è davvero una giornata di festa per tutto il nostro Teatro”. ”Simone è un danzatore di una versatilità unica, in grado di esprimersi in interpretazioni intense tanto nel repertorio classico quanto nelle declinazioni più contemporanee del linguaggio coreografico – ha sottolineato Eleonora Abbagnato -. È un talento cresciuto artisticamente al Teatro dell’Opera di Roma ed è un danzatore dalla grande passione, oltre che dotato di tecnica ed eleganza. È una gioia sapere che giovani promesse della danza possono contare su una carriera come quella da lui intrapresa e possono crescere professionalmente in Italia”.

Simone Agrò è nato ad Agrigento nel 1998. A quattro anni ha iniziato a studiare alla scuola Progetto danza delle sorelle Bartolomeo a Realmonte (Agrigento). Notato dall’étoile Alessandro Molin, a dodici anni ha vinto una borsa di studio per la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo essersi diplomato qui, nel 2017 con il massimo dei voti, è entrato a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera diretto da Eleonora Abbagnato.