Ha rassegnato formalmente le dimissioni da assessore comunale di Grotte Gianni Lombardo. Nella lettera, presentata all’ufficio protocollo del Comune, Lombardo, fa esplicito riferimento a motivazioni di carattere strettamente personale, tali da impedire un proficuo proseguimento dell’incarico, ringraziando il Sindaco Provvidenza, i colleghi Assessori e agli impiegati comunali.

“Al momento non è prevista nessuna sostituzione“, ha detto il sindaco Provvidenza al giornale online Grotte.info confermando le dimissioni di Lombardo.

L’ex assessore era stato nominato il 6 giugno 2023 dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, a lui le deleghe nei settori: Politiche socio-sanitarie, Politiche giovanili, Associazionismo, Randagismo, Tributi, Patrimonio, Biblioteche e Archivio Storico; dal 7 settembre 2024 gli sono state confermate le seguenti deleghe: Politiche socio-sanitarie, Tributi, Patrimonio, Archivio Storico, Randagismo.