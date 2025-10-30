Era stato fermato al volante della sua auto in un controllo avvenuto durante il periodo della pandemia da coronavirus e sanzionato con una multa di 550 euro perchè lo spostamento era ritenuto ingiustificato.

Il giudice di pace di Agrigento, accogliendo il ricorso dell’avvocato Michele Cardella, adesso ha annullato la sanzione nei confronti di un settantenne di Porto Empedocle. Il difensore ha prodotto uno scontrina della farmacia sostenendo che quello spostamento fosse giustificato. Per questo motivo il giudice ha ritenuto illegittima la sanzione della prefettura di Agrigento annullandola.