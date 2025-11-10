Il Comune di Favara ha provveduto a pagare circa 120mila euro di fatture ad Aica nonostante l’ente possa vantare verso la consortile un credito di oltre 500mila euro per somme versate e anticipate per la costituzione della società e avrebbe poi quindi compensarle.

“Lo abbiamo fatto, scrive il sindaco Palumbo, come segno concreto di supporto in un momento complesso di Aica nella speranza che questo gesto di responsabilità possa essere seguito anche dagli altri sindaci, alcuni dei quali hanno ad oggi diverse centinaia di migliaia di euro di debiti verso la consortile idrica. Non possiamo nascondere come vi sia stata, in più casi, una reale mancanza di senso di responsabilità da parte di molti colleghi che continuano ad ignorare l’emergenza e a non voler rispettare i propri obblighi verso una società che gestisce dopo anni finalmente l’acqua in modo pubblico. La linea da seguire resta, per me, quella della fermezza: ridurre il diritto di voto per chi non paga sarebbe credo un primo passo verso la responsabilizzazione di tutti affinché alla fine Aica non naufraghi a causa di anni di risposte non date. Se danni ne arriveranno ai comuni, e quindi ai cittadini, dalla condotta irresponsabile di alcuni, che siano loro a rispondere innanzitutto all’opinione pubblica e ai territori che amministrano”, ha concluso il primo cittadino.