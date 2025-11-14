La tutela dell’ambiente diventa valore condiviso. Il 21 novembre 2025, al Teatro Pirandello di Agrigento, si svolgerà la prima edizione del Premio “Custode dell’Ambiente”, istituito dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana in collaborazione con ARPA Sicilia. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile ed è stata istituita per riconoscere e sostenere l’impegno di cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni, professionisti e realtà culturali che operano concretamente per la tutela del territorio siciliano. L’obiettivo è diffondere una cultura ambientale partecipata, valorizzando buone pratiche e progetti capaci di generare un impatto positivo sulle comunità e sui luoghi per rafforzare una visione di sviluppo che integri tutela del territorio,innovazione e responsabilità civica. La giornata si aprirà con il seminario tecnico-scientifico “Ambiente:passione e professione”, realizzato in collaborazione con gli Ordini professionali della Provincia di Agrigento: Agronomi e Forestali, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ingegneri e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e con l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, l’Ordine deiBiologi della Sicilia e l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia.

Il seminario, rivolto ai professionisti del settore e realizzato con il contributo di ARPA Sicilia, prevede il rilascio dei Crediti Formativi Professionali (CFP). Interventi, testimonianze e sessioni tecniche affronterannotemi quali protezione degli ecosistemi, tecnologie di monitoraggio, sicurezza ambientale e ruolo delle competenze tecniche nella transizione ecologica. Nel foyer del teatro saranno presenti attività dimostrativee spazi di approfondimento curati da ARPA Sicilia e dai partner tecnici.

Nel corso della mattinata sarà inoltre conferito il riconoscimento “Custode dell’Ambiente – Giovani”, rivolto ai giovani protagonisti dell’impegno ambientale nell’Isola. A concludere i lavori il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno. Nel pomeriggio si terrà la cerimonia istituzionale di consegna dei riconoscimenti, alla presenza delle principali autorità regionali e dei rappresentanti istituzionali nazionali. «Questo premio nasce per riconoscere chi traduce la sostenibilità in azione, trasformando principi e visione in risultati concreti per la nostra terra. Celebriamo donne e uomini che, con competenza e responsabilità, contribuiscono ogni giorno a costruire una Sicilia più consapevole e più forte – afferma l’Assessore Giusi Savarino –. La tutela dell’ambiente rappresenta un percorso comune: richiede impegno quotidiano, capacità di innovare e volontà di condividere buone pratiche. Dare visibilità a chi guida questo cambiamento significa sostenere una nuova cultura civica e istituzionale, in cui lo sviluppo procede insieme alla cura del territorio e al benessere delle comunità».

Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti istituzionali del governo regionale e nazionale, personalità del mondo accademico e stakeholder strategici del settore ambientale. Ad aprire i lavori l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino che dialogherà con il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, il Senatore Claudio Barbaro, seguiranno le testimonianze diimprese che si sono distinte per iniziative innovative e buone pratiche nella gestione delle risorseambientali. Il programma prevede, inoltre, un dialogo pubblico con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, oltre a contributi di artisti impegnati sui temi della sostenibilità. A loro, così come alle realtà premiate nelle diverse categorie, verrà attribuito il titolo di “Custodi dell’Ambiente”. Nel corso del momento finale verrà assegnato anche il titolo di “Ambasciatore dell’Ambiente”, dedicato a personalitàche si distinguono per visione, responsabilità pubblica e capacità di orientare l’opinione e l’azione collettiva sui temi ambientali. Il riconoscimento chiama il premiato a un ruolo attivo e duraturo: farsi interprete e promotore di una cultura fondata sulla tutela del territorio, sull’innovazione sostenibile e sull’impegno civico condiviso.

Una designazione che porta con sé autorevolezza e responsabilità, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere un percorso di crescita culturale e istituzionale verso una Sicilia più consapevole, competitiva e attenta al valore strategico dell’ambiente. A concludere la cerimonia sarà l’intervento del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’evento segna un passaggio importante nel percorso di costruzione di una coscienza ambientale diffusa e partecipata inSicilia, mettendo in rete istituzioni, imprese, professionisti, comunità e giovani protagonisti del cambiamento.