L’organizzazione del Carnevale di Sciacca dà il via a una manifestazione di interesse che intende individuare operatori del commercio e dei settori enogastronomico e street food interessati a partecipare all’edizione 2026, che si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio.

La manifestazione di interesse costituisce un’ulteriore dimostrazione della volontà degli organizzatori di rendere l’evento, che si prepara a compiere i suoi primi 400 anni, ancora più ricco, organizzato, attrattivo e pubblicizzato. Tra gli obiettivi, valorizzare la cultura gastronomica siciliana, italiana e internazionale; ampliare l’offerta enogastronomica del Carnevale di Sciacca; favorire la partecipazione di operatori qualificati del settore; garantire qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità valorizzando le attività produttive.

Possono presentare manifestazione di interesse imprese individuali, società, cooperative o associazioni in possesso di partita IVA e, ove previsto, autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre domenica 30 Novembre 2025tramite mail all’indirizzo amministrazione@carnevalesciacca.it fornendo le seguenti documentazioni: domanda di partecipazione (disponibile a questo link); fotografie del truck (per le attività in possesso di truck).

Le tipologie di attività ammesse all’area espositiva e all’Area Food del Carnevale di Sciacca 2026 comprendono:

· Street food siciliano;

· Street food regionali italiani;

· Street food internazionale;

· Beverage;

· Caramelle, dolciumi e prodotti affini;

· Attività commerciali ed esposizioni tematiche (no merce contraffatta);

· Oggettistica e artigianato.

Gli operatori dovranno inoltre indicare, nella propria manifestazione di interesse, se in possesso di truck o struttura propria (conforme alle normative vigenti) o se necessitano di uno stand o struttura da reperire in loco, a cura dell’organizzazione.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta l’automatica partecipazione al Carnevale di Sciacca e non è in alcun modo vincolante per l’organizzazione, che valuterà le manifestazioni di interesse ricevute e deciderà quali aziende invitare assegnando gli spazi in base alla disponibilità e tenendo conto delle esigenze logistiche. Sarà prevista una quota economica di partecipazione per lo spazio occupato il cui importo sarà determinato nelle fasi contrattuali in relazione allo spazio da occupare, alla tipologia di attività e alle eventuali richieste tecniche. Le attività coinvolte dovranno osservare il rispetto del regolamento di partecipazione all’evento (orari, sicurezza, smaltimento rifiuti, ecc.) che sarà allegato al contratto. L’organizzazione potrà escludere operatori non conformi ai requisiti o alle normative vigenti.