Dopo tre anni di attesa, Angela Lauricella e la sua storica Angela Animation Equipe tornano con il secondo album ufficiale: “Canta e Balla con Angela Animation Equipe”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube, Apple Music e altre).

Il disco è un’esplosione di colori, ritmi latino-americani e messaggi educativi, pensato per far ballare intere famiglie, scuole materne e feste di compleanno. Sei tracce inedite e rivisitate che mescolano merengue, disco-pop, rap e swing, sempre con testi in italiano per raggiungere ogni bambino (e adulto) della Penisola.

Tra i brani più attesi:

“Kikiki Cococo”, il tormentone onomatopeico che da tre generazioni accompagna i compleanni siciliani, ora finalmente inciso in versione studio.

“Il ballo dell’insalata”, hit educativa sulla sana alimentazione, riproposta in chiave ancora più travolgente.

“Christmas Dance” e “La danza della spiaggia”, due superclassici del repertorio live, finalmente registrati.

Ogni canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale girato con decine di piccoli protagonisti, prodotto da Inter Brand e Sikania Pictures.

L’album porta la firma prestigiosa della casa discografica Circuiti Sonori di Armando Cacciato, con arrangiamenti di Pierangelo Carvello. Produzione esecutiva di Angela Lauricella e Antonio Giardina.

Sul palco e in studio l’Equipe è oggi composta da: Samantha Bruno, Desiana Bruno, Miriam Messana, Denise Biondo, Valentina Sanfilippo, Martina Cuttitta, Elisa Pulci, Roberta Gambino e Simona Signorino.

«Questo album è un regalo per i bambini di oggi e per i bambini che siamo stati ieri – dichiara Angela Lauricella –. La musica resta il modo più bello per insegnare empatia, alimentazione sana e amore per la cultura, senza mai smettere di divertirsi».

Ascolta subito “Canta e Balla con Angela Animation Equipe”:

https://li.sten.to/cantaeballa