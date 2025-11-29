“Il Cnel, a seguito del deposito del rinnovo del Contratto dei lavoratori domestici, ha dato il via libera al pagamento degli arretrati sugli stipendi”. Lo afferma il Presidente della Confasi Sicilia Davide Lercara, il quale precisa che “ i beneficiartoi sono i lavoratori che utilizzano il Cnnl Confasi-Fmpi che pertanto possono ricevere da un minimo di 183 euro sino ad un massimo di 870 euro”. “ Molto è stato fatto- conclude Davide Lercara- ma occorre fare ancora di più per la tutela del rapporto di lavoro domestico”.