Confasi Sicilia, nuova sede a Santa Venerina (CT) in via Vittorio Emanuele n. 305.

Con l’inaugurazione della nuova sede territoriale di Santa Venerina (Ct) sita in Via Vittorio Emanuele n.305 prosegue in Sicilia il radicamento sul territorio della Confasi. Il responsabile della struttura territoriale è Antonino Piccione Cusmà. All’incontro era presente Graziella Torrisi, responsabile provincialeConfasi di Catania.

Il Presidente regionale Davide Lercara dichiara: “ Questi nuovi uffici sono al servizio dei cittadini e degli iscritti per quanto concerne i servizi sindacli fiscali e previdenziali. Il nostro impegno costante è quello di fornire strumenti, supporti e tutele per i cittadini che si rivolgono a noi per un’assistenza completa”.