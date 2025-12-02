È stato approvato dalla Commissione Bilancio dell’Ars un emendamento del M5S che destina 2 milioni di euro ai Comuni con popolazione al di sotto di 5 mila abitanti per l’abbattimento delle barriere che impediscono o rendono difficoltoso l’accesso delle persone con disabilità al mare e alle spiagge pubbliche attrezzate.

“Si tratta – dice il capogruppo M5S, Antonio De Luca – di una norma di civiltà di grande importanza sulla quale abbiamo riscontrato grande condivisione. Ciò, inoltre, aiuterà questi Comuni ad accedere ai finanziamenti riservati agli enti che hanno ottenuto la bandiera Lilla”