All’interno dell’attività sono stati rinvenuti 15 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e conservati non correttamente. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale, unitamente ai carabinieri, in un controllo eseguito in un locale in via Atenea, nel centro di Agrigento.

L’ispezione ha consentito di rinvenire e sequestrate il cibo ritenuto non idoneo ad essere servito. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 4mila euro e l’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa.

I controlli delle forze dell’ordine, volti a verificare il rispetto delle norme dei commercianti, hanno interessato anche un bar nelle vicinanze del centro cittadino. Anche in questa occasione sono state riscontrate irregolarità legate al funzionamento degli estintori. Il commerciante è stato multato con una sanzione di mille euro.