Un trentunenne, di nazionalità polacca, residente a Menfi, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della locale Stazione che sono riusciti a eseguire, dopo anni di ricerche appunto, l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Riconosciuto responsabile di una serie di furti in concorso con altri soggetti. Di lui non c’erano però più tracce, si era reso irreperibile, dal febbraio del 2023. È stato rintracciato mentre tranquillamente passeggiava in via Matteotti a Menfi, nei pressi della villa comunale del centro menfitano. È stato portato alla Casa circondariale di Sciacca dove deve scontare un anno reclusione.
