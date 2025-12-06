“L’Isola che c’è – Ferdinandea tra natura e leggende” è l’iniziativa di Marevivo Sicilia che permette di esplorare virtualmente i fondali dell’Isola Ferdinandea attraverso un’esperienza immersiva che consente allo spettatore di ammirare in maniera molto realistica l’Isola che ha fatto parte della storia di Sciacca, dell’agrigentino e dell’intera Sicilia.

L’Isola Ferdinandea, emersa nel 1831 al largo di Sciacca e scomparsa dopo appena sei mesi nel mezzo delle dispute internazionali nate per la sua conquista, è sempre stata avvertita dalla comunità siciliana come “l’isola che non c’è” ma in realtà c’è ed è possibile ammirarla sotto il pelo dell’acqua ad appena 6,9 metri di profondità.

Non tutti però hanno la possibilità di poter effettuare immersioni dal vivo ed è per questo motivo che nasce l’iniziativa di Marevivo Sicilia ETS volta a far ammirare i fondali dell’Isola attraverso immagini in 3D e a 360 gradi. Indossando i visori oculus lo spettatore ha la sensazione di essere realmente immerso nell’ambiente marino del banco Graham ammirando la sabbia vulcanica, sargassi, pesci e la bellezza di un luogo unico.

L’iniziativa, inaugurata per la prima volta nell’agosto 2024, è stata selezionata tra quelle che hanno partecipato all’avviso per la selezione di progetti culturali per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”.

Due gli appuntamenti previsti:

12 dicembre 2025, presso l’Atrio Superiore del Comune di Sciacca, sito in Via Roma

20 dicembre 2025, presso il Collegio dei Padri Filippini di Agrigento, sito in Via Atenea

In entrambe le date è previsto un programma che si sviluppa per l’intera giornata:

dalle 9:30 alle 13:30: Sessione dedicata agli Istituti Superiori delle due città

dalle 17 alle 21: Sessione aperta a tutti a intervalli di 30 minuti (preferibilmente su prenotazione)

ore 18:30: incontro con gli autori delle riprese e con esperti che faranno conoscere meglio la storia dell’isola

Sul sito www.marevivosicilia.it sono già aperte le prenotazioni per la sessione pomeridiana.

L’esperienza immersiva, così come da disposizioni dell’azienda produttrice dei visori, è riservata a utenti dai 13 anni in sù. Ragazzi dai 10 ai 12 anni potranno partecipare se accompagnati e autorizzati da un genitore.

L’evento è gratuito e , ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2024 п.1 è finalizzata alla promozione e organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. L’iniziativa vede il patrocinio dei comuni di Agrigento e Sciacca.