Un negozio è risultato sprovvisto della Scia, il documento di inizio attività, mentre un altro locale non aveva esposto la tabella relativa agli alcolici. Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento nei confronti di esercizi commerciali in città.

Nel quartiere di Fontanelle è stata sospesa l’attività di un esercizio poiché sprovvisto di autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti. Nei confronti del titolare è scattata anche una sanzione. Controlli che sono stati estesi anche nel quartiere di Villaggio Mosè dove al proprietario di un esercizio commerciale è stata elevata una multa di 800 euro per non aver esposto la tabella informativa relativa agli alcolici e poiché era sprovvisto dell’etilometro.