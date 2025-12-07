L’Amministrazione comunale ottiene un nuovo e significativo risultato per la città, conquistando un secondo finanziamento regionale destinato al potenziamento della videosorveglianza urbana. È un traguardo che conferma la solidità della progettazione sviluppata dall’Ente e la volontà di perseguire, con continuità, un percorso di tutela del territorio e delle persone che lo vivono ogni giorno.

L’Amministrazione comunale ha approvato, con apposita delibera, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana. L’atto, immediatamente eseguibile, autorizza la partecipazione del Comune all’avviso regionale previsto dalla normativa vigente e conferma la pubblica utilità dell’intervento. Il progetto, del valore complessivo di € 148.556,14, è completo di tutti gli elaborati tecnici richiesti dal Codice dei Contratti e comprende anche la futura installazione di 23 telecamere dotate di sistemi di lettura targhe, da collocare nei principali accessi e nelle aree più sensibili del territorio.

Il progetto finanziato prevede l’installazione di ventitré telecamere, da collocare nei principali accessi del territorio comunale e in altri punti strategici. Gli apparati saranno dotati di sistemi di lettura automatica delle targhe, utili per monitorare i flussi dei veicoli, individuare eventuali infrazioni e rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo. La futura rete di videosorveglianza consentirà un controllo più capillare del territorio e metterà a disposizione delle forze dell’ordine uno strumento moderno, integrato e tecnologicamente avanzato.

Il nuovo finanziamento rappresenta dunque un tassello fondamentale nella strategia complessiva di sicurezza urbana e conferma la volontà dell’Amministrazione di continuare a investire in un territorio più protetto, più moderno e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Giordano, sottolinea il valore dell’intervento, ricordando come il potenziamento della rete permetterà un controllo più efficace degli accessi, delle periferie e delle aree più isolate, offrendo strumenti migliori alle forze dell’ordine e aumentando la prontezza degli interventi. < >, osserva l’Assessore, ribadendo il carattere concreto e immediato del beneficio per l’intera comunità.