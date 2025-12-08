Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha previsto interventi sulle scuole di propria competenza in alcuni comuni. E’ stato infatti pubblicato sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di diversi immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 7).

La gara sarà effettuata con procedura aperta ed inversione procedimentale tramite la piattaforma certificata Maggioli e pertanto saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate per via telematica. L’appalto ha un importo a base d’asta di 1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 9 gennaio 2026. L’apertura delle offerte telematiche avrà luogo nella sala Gare del Libero Consorzio (via Acrone 27 – Agrigento) alle ore 8:30 del 12 gennaio 2026. I lavori dovranno essere ultimati entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione, comprese in questo gruppo dal progetto redatto dai tecnici del Libero Consorzio, sono:

1) Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – Agrigento

2) I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore, 8 A – Agrigento

3) I.I.S.“G. Gali|ei” via Pirandello – Canicatti

4) I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello – Canicatti

5) Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Fosco|o” via Pasolini (ampliamento)- Canicatti

6) Liceo Classico “Linares”via Malfitano – Licata

7) I.I.S. “Re Capriata” via Campobello- Licata

8) I.I.S. “E. Fermi” via Campobello – Licata9) I.T.C. e G. “Curella”sede centrale I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle) – Licata

10) Liceo Classico “Linares”Piazza Gondar – Licata

11) I.T.C.”Federico I” via Bandino – Naro

12) I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento , I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento – via La Pira – Porto Empedocle

13) I.P.|A.M.”Miraglia”- I.I.S “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera Sciacca

14) I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni – Sciacca

15) I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi – Sciacca

16) Liceo Scientifico Fermi via Parma – Sciacca

17) I.T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina – Campobello di Licata

18) Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle – Agrigento

19) Istituto Magistrale “M. L. King “ viale Pietro Nenni – Favara

20) Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale – Lampedusa

21) I.I.S. F. Crispi – ITC- GIOVANNI XXIII via Presti – Ribera

22) I.I.S. F. Crispi Liceo sperimentale via Circonvallazione – Ribera.