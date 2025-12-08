Il TAR di Palermo, presieduto dal Dott. Veneziano, estensore Dott. Buonomo, in accoglimento della domanda cautelare proposta con ricorso dall’Avv. Luigi Fazio Gelata e dall’Avv. Salvatore Stabilito, con cui si rappresentava il rischio di gravi danni sociali e la compromissione della stagione sportiva, ha sospeso il provvedimento con cui il Comune di Ribera ha disposto la revoca della concessione della Palestra I.C.V. Navarro alla “Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Ribera” per asserite irregolarità fiscali e contabili ritenute recessive, ai fini della revoca, rispetto al diritto allo sport dei numerosi minori che praticano il Basket.

In particolare, secondo il Giudici Amministrativi ” l’interesse sotteso al provvedimento impugnato deve trovare il giusto bilanciamento con l’interesse all’esercizio del diritto allo sport da parte della numerosa platea di utenti-atleti dell’associazione sportiva “. Pertanto, allo stato, i giovani atleti di Ribera e dintorni potranno continuare a praticare del sano sport ritenuto, anche dai Giudici, fondamentale momento di socializzazione ed aggregazione costruttiva, soprattutto per i più piccoli.