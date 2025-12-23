Il nuovo romanzo di Maria Grazia Brandara dal titolo “Il disordine costituito e molto altro” sarà presentato martedì prossimo alle 16.30 presso il Castello Chiaramontano di Naro. Questo romanzo è il racconto di una donna che ha affrontato le sfide della vita con determinazione, passione e una profonda voglia di cambiamento. Dalla politica alla lotta contro la mafia, fino alla sua lotta più personale contro il tumore, Maria Grazia Brandara ci regala un viaggio ricco di speranza, resilienza e amore per la sua terra, la Sicilia. Con uno sguardo lucido e, talvolta, ironico, l’autrice racconta i momenti difficili che l’hanno forgiata, ma anche quelli di grande gioia e soddisfazione che hanno tracciato il suo cammino. La sua vita, segnata dalla politica e dall’impegno sociale, è una testimonianza di coraggio e di quel potere di “non arrendersi mai”, anche nei momenti più oscuri. Questo romanzo non è solo una storia di lotta e sacrificio, ma anche un racconto di speranza e di luce. È il racconto di una donna che ha trovato la forza di rialzarsi ogni volta, di sorridere di fronte alle difficoltà e di costruire un futuro migliore. Con leggerezza e un pizzico di allegria, l’autrice ci invita a non mollare mai, a lottare sempre per ciò che è giusto, e a credere che, anche dopo le tempeste, arriverà sempre un raggio di sole.