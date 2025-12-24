Una buona notizia per l’accessibilità urbana: il Comune di Canicattì ha stanziato le somme necessarie per realizzare 20 nuovi parcheggi riservati ai disabili, con segnaletica orizzontale e verticale. I lavori potrebbero partire a breve.

A esprimere soddisfazione è il consigliere comunale Lillo Restivo, che da mesi si batte per questa causa, facendosi portavoce delle richieste di numerosi cittadini con disabilità.

«È stato raggiunto l’obiettivo relativo alla realizzazione dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, tema più volte portato all’attenzione dell’amministrazione comunale – ricorda Restivo –. Con le determine n. 2015 e n. 2016 del 19 dicembre 2025 sono state impegnate le somme necessarie per l’affidamento dei lavori concernenti la posa della segnaletica verticale e orizzontale e la realizzazione dei relativi stalli di sosta dedicati. L’intervento rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’accessibilità urbana e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, contribuendo a rendere Canicattì una città più inclusiva».

Un risultato importante, ma – come sottolinea lo stesso consigliere – c’è ancora molto da fare per abbattere le barriere architettoniche che persistono in molte zone della città: dalle centralissime Viale Regina Margherita e Viale della Vittoria, a Via Pirandello, al centro storico e persino nelle sedi comunali.