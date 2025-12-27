L’area Ambiente del Comune di Campobello di Licata ha determinato la proroga tecnica del 2026 del codice dei contratti e l’impegno di spesa del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziai e indiffenziati, nonché altri servizi di igiene pubblica nei confronti delle Rti (Iseda, Icos ed Ecoin). Il documento dirigenziale passa al Sindaco, Segretario comunale, Ufficio contratti e Settori interessati e finanziario.

Giovani Blanda