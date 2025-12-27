Contrasto all’abbandono dei rifiuti e misure per l’energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e approvate con la Finanziaria regionale 2026-2028. Con la prima norma, per il 2026 sono stati previsti 12 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato rivolti all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. La misura sarà gestita da Irfis FinSicilia e darà priorità alle famiglie con i redditi più bassi. Un altro investimento, sempre da 12 milioni di euro per il 2026, è destinato invece a sostenere sindaci e presidenti dei Liberi consorzi comunali nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane della Sicilia. Previsto un vincolo fondamentale nell’attuazione della norma, ovvero l’installazione di sistemi di monitoraggio per disincentivare nuovi abbandoni. “Questi interventi – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – confermano l’impegno del governo regionale per favorire la transizione energetica e nella tutela dell’ambiente e del territorio, con un occhio sempre attento alle fasce più deboli della popolazione. Stiamo utilizzando le risorse derivanti dalla crescita per migliorare la qualità della vita dei siciliani, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che guarda al futuro, rafforza la coesione sociale e valorizza l’immagine della Sicilia”. “Con queste due norme – dice l’assessore all’Energia Francesco Colianni – da un lato contrastiamo la povertà energetica, favorendo l’autoconsumo in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale, dall’altro aiutiamo gli enti locali a rendere i loro territori più decorosi e a prevenire il fenomeno degli incendi dolosi”.
Finanziaria, 24 milioni per energia solidale e rimozione dei rifiuti sulle strade
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Rissa al supermercato tra parenti, una donna ferita un uomo arrestato e uno denunciato
Un pomeriggio di ordinaria spesa si è trasformato in un teatro di violenza e tensioni all’interno di un supermercato, dove gli agenti della Polizia...
Colpito da arma da fuoco, 16enne in ospedale
A Catania, durante la vigilia di Natale, dove un 16enne è rimasto ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si...
Sicilia, borse di studio area sanitaria non medica: in finanziaria regionale 3 milioni di...
Con l’approvazione dell’articolo del disegno di legge di Stabilità regionale dedicato alle borse di studio dell’area sanitaria non medica, viene introdotto un principio atteso...
Parole e disegni: a Campobello di Licata un intreccio di arte, letteratura e memoria
Campobello di Licata si prepara ad accogliere Parole e disegni, un appuntamento culturale che unisce lettura, arti visive e ascolto, in programma sabato 27...
Cerca di uccidere con coltello da cucina il marito la notte di Natale,...
La serata di Natale si è trasformata in tragedia in un’abitazione della zona nord del capoluogo peloritano. I carabinieri della compagnia di Messina centro...
Naro, terza edizione dell’Urban Walking tra i Presepi con l’ASD Rette Parallele
Immaginate di passeggiare tra le vie illuminate del borgo barocco di Naro, scoprendo presepi nascosti in cortili antichi, vicoli suggestivi e chiese storiche: luci...
Canicattì, droga tra i giovani: un fenomeno in crescita che alimenta microcriminalità
Nella provincia di Agrigento, l’uso di stupefacenti tra i giovani è un’emergenza che continua a crescere, con Canicattì e Naro tra i centri...