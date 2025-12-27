

A Naro è aperto al pubblico il Presepe Vivente Musical, organizzato dall’associazione culturale Camico – iContemplAttivi e diretto da Massimiliano Arena. La rappresentazione, ospitata presso Casa ContemplAttiva – antico monastero agostiniano del XVI secolo in piazza Padre Favara –, propone un percorso immersivo che rievoca la Natività attraverso scene teatrali, musiche originali e elementi tradizionali siciliani, dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L’evento è accessibile ogni sera dalle 18:00 alle 22:30, con ingressi scaglionati.

La prenotazione può essere effettuata online sul sito ufficiale https://icontemplattivi.it/

o direttamente presso il punto accoglienza all’ingresso del complesso.

La rappresentazione si distingue per l’integrazione di performance musicali e teatrali, offrendo ai visitatori un momento di riflessione sulla tradizione della Natività in un contesto storico. Massimiliano Arena ha definito l’esperienza come “un viaggio dentro la meraviglia del Natale, dove ogni suono, gesto e parola nascono dal desiderio di raccontare la speranza”.

Il percorso propone 12 scene teatrali accompagnate da canti originali, tra cui “Forestieri”, “C’è posto per noi”, “Senza un tetto”, “Erode Superstar”, “Betlemme”, “I Pastori”, “Il Censimento di Cesare Augusto e i legionari”, “Verso la grotta”, “La Natività”, “La Ninna Nanna”, “I Re Magi” e “Rallegratevi”. Lo spettacolo è completo fin dalla prima rappresentazione, con tutte le scene eseguite. È integrato da degustazioni di prodotti biblici e siciliani, come tisana dei pastori, cous cous di Betlemme, minestra dei pastori, uova del Sinai, olio e pane di Galilea, olive di Nazareth, formaggio dei pastori, frutta di Betania e latte fritto, oltre a prelibatezze extra serali.

L’evento proseguirà fino all’Epifania.

Per prenotazioni e informazioni aggiornate, consultare il sito https://icontemplattivi.it/ o contattare gli organizzatori al numero 328 862 0777