Un permesso per visita medica si è trasformato in evasione. Un 50enne di Naro, già agli arresti domiciliari in una comunità di Favara, è stato denunciato per evasione dalla Polizia dopo aver approfittato dell’autorizzazione del magistrato per recarsi all’ospedale di Canicattì, allontanandosi arbitrariamente senza rientrare.

A Natale, i Carabinieri della Tenenza di Favara hanno dato esecuzione a un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento: l’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa, ad Agrigento.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento.