“Nella Legge di bilancio che domani verrà approvata definitivamente dalla Camera c’è una norma che consente la costruzione in prossimità del perimetro cimiteriale fino a un minimo di 50 metri, ampliando le possibilità di deroga alla distanza attualmente fissata a 200 metri. La Lega l’ha voluta con un emendamento alla manovra approvato dal Senato accogliendo le richieste di tanti Comuni. La misura potrà essere attuata dagli enti locali, previa deliberazione del Consiglio comunale, con parere favorevole dell’Asl competente territorialmente, sempre nel rispetto delle moderne tecniche di sepoltura e delle mutate condizioni igienico-sanitarie. Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle criticità segnalate da numerosi sindaci, in particolare dei piccoli comuni, per i quali l’attuale vincolo statale rappresenta un ostacolo allo sviluppo edilizio, alla valorizzazione del territorio e alla piena efficienza degli strumenti urbanistici”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega per Salvini premier in Sicilia.
GERMANA’ (LEGA), IN LEGGE DI BILANCIO DEROGA PER LE COSTRUZIONI IN PROSSIMITA’ DEI CIMITERI
