Il comitato Pro Ospedale, chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulle carenze che si registrano al Barone Lombardo di Canicattì. La richiesta al presidente dell’assemblea cittadina, Domenico Licata è stata protocollata lo scorso 24 novembre con una lettera firmata dal fondatore del comitato Salvatore Castellano. Da allora però non è arrivata nessuna risposta dalla politica cittadina. Presso la struttura sanitaria di contrada Giarre si registrerebbero carenze di personale, medici ed infermieri, posti letto per i pazienti ed apparecchiature mediche essenziali. Per questo motivo il comitato ha chiesto che ad occuparsene siano i consiglieri comunali della città, ma anche i sindaci che fanno parte del distretto socio sanitario D3 e i dirigenti dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.
Carenze al Barone Lombardo, il comitato “Pro Ospedale” chiede consiglio comunale
