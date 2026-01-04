“Anche tu puoi dare voce al nostro Sì”: è lo slogan che domani mattina accompagnerà la giornata di sensibilizzazione sulla donazione degli organi organizzata dal gruppo comunale AIDO Canicattì “Elide Cangialosi”.

Dalle ore 10:00 alle 12:30, in Corso Umberto (centro di Naro), sarà allestito uno stand informativo dove i volontari saranno a disposizione per iscrizioni, chiarimenti e testimonianze sul valore della donazione.

L’iniziativa torna a Naro dopo il grande successo della prima campagna, grazie alla sensibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale.

La presidente Gabriella Giarratana ringrazia il Comune e invita tutti a partecipare: «Donare è il gesto più prezioso per dare continuità alla vita e speranza a chi attende. Purtroppo ci sono troppe persone in lista di attesa e un semplice “sì” potrebbe salvarle, anche il nostro. Vi aspettiamo numerosi per iscrizioni e info».

Un momento importante per riflettere su un tema che può fare la differenza: dire “sì” alla donazione significa scegliere la vita, anche dopo la vita.