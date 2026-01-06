Il XXIIIº Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone 2025 si è concluso con una premiazione che ha celebrato non solo i migliori atleti della stagione 2025, ma anche storie di debutti straordinari, come quella di Gero Giardina. L’atleta di Canicattì, al suo primo anno di tesseramento, ha sorpreso tutti con una performance da vero protagonista, chiudendo la stagione con il sesto posto nella categoria Seniores Maschile (SM).

Il piazzamento di Giardina è ancora più significativo se si considera che questo è stato il suo primo anno da tesserato, un debutto che ha visto l’atleta affrontare con determinazione e costanza ogni gara del circuito, riuscendo a competere al massimo livello in un ambito altamente competitivo. Essere l’unico atleta di Canicattì e dell’intero comprensorio a piazzarsi in questa categoria è un traguardo che testimonia il grande valore di Giardina, capace di emergere subito nella scena dell’atletica siciliana.

Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi il 4 gennaio 2026 al Ristorante Hotel Garden di Pergusa, Gero ha ricevuto il meritato riconoscimento per il suo piazzamento, tra gli applausi di atleti, dirigenti e appassionati. La sua partecipazione a tutte le gare del Grand Prix regionale, senza mai perdere un appuntamento, ha rappresentato un esempio di costanza, dedizione, resilienza e perseveranza; caratteristiche che sono fondamentali per qualsiasi atleta, ma che sono ancora più importanti in un esordiente.

La stagione 2025 di Gero Giardina, con il suo sesto posto in una competizione di alto livello, è stata una vera e propria dichiarazione di presenza nel panorama dell’atletica siciliana. Il suo risultato è stato accompagnato dall’ approvazione e dal supporto della sua squadra e dei tifosi, che hanno visto in lui un futuro promettente.

L’appuntamento di Pergusa è stato anche un’ occasione di incontro per tutti i partecipanti, che hanno avuto la possibilità di condividere il successo e le emozioni di un’ annata indimenticabile.

Il 2025 è stato, quindi, l’anno del suo **esordio**. Con il suo piazzamento da sesto nella categoria Seniores Maschile, Gero ha dimostrato che il talento, l’impegno e la passione per lo sport possono portare a risultati straordinari, anche all’inizio di una carriera.

Concludendo questa stagione con un riconoscimento che ha onorato il suo duro lavoro e la sua dedizione, Gero Giardina guarda al futuro con grande fiducia, pronto a conquistare nuovi traguardi e nuove soddisfazioni.

L’ altleta ringrazia lo sprono del padre a praticare sport e in particolare la corsa e il coinvolgimento postumo di Maurizio Lalicata atleta professionista in ambito podistico che ha sin da subito ha seguito il giovane e lo ha incentivato a partecipare alle competizioni, nonché il supporto del Presidente dell’ ASD Atletica Canicattì Fabio Cassaro.