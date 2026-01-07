I Carabinieri della Stazione di Brancaccio, supportati nelle fasi esecutive dai colleghi delle Stazioni Centro e Palermo Villagrazia, hanno arrestato per evasione un altro pregiudicato palermitano di 27 anni che, lo scorso dicembre, si era allontanato dal Comune di Salemi nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Le costanti ricerche dell’indagato hanno permesso ai militari di rintracciarlo presso il proprio domicilio dove, nel disperato tentativo eludere il controllo, si era nascosto sotto il letto.
Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato 27enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Caro voli, Marano (M5s): “Governo Meloni risponde picche, siciliani lasciati soli”
Emergenza irrisolta in barba agli annunci, la deputata regionale: “Regole chiare per le compagnie aeree e maggiore trasparenza nei prezzi, solo la concorrenza ci...
Scontro tra una gazzella dei Carabinieri e una Bmw, tre feriti
Un grave incidente stradale la scorsa notte, precisamente intorno alle 3.30. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, coinvolgendo...
Confindustria Sicilia, Vecchio “Bene la manovra regionale, deluso per il no agli incentivi per...
“La consapevolezza che lo Stato è più forte delle organizzazioni criminali e che l’estorsione è un reato che si basa esclusivamente sulla paura...
Ossa in un’auto carbonizzata a Carlentini, si indaga sulla scomparsa di un giovane
Resti ossei sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura completamente carbonizzata scoperta nelle ultime ore in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini, in provincia...
Canicattì: scontro tra due auto nei pressi del bivio per Delia
Un incidente stradale si è verificato poco fa a Canicattì, in via Carlo Alberto, nelle vicinanze del bivio per Delia. Lo scontro ha coinvolto...
Incidente a Canicattì: auto medica si ribalta dopo scontro con utilitaria in via Amintore...
Un incidente stradale si è verificato recentemente in via Amintore Fanfani, a Canicattì. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto medica si...
Sospetto botulino a Canicattì: non le ostriche, ma forse lo sgombro in scatola la...
Un uomo di 57 anni e una ragazza di 18 anni di Canicattì sono finiti in prognosi riservata a causa di una grave intossicazione...