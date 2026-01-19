L’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di via A. Casella 1/C si prepara a vivere uno dei

momenti più attesi dell’anno: la festa in onore di San Giovanni Bosco, il “santo dei giovani”. Il

cuore del quartiere Rovitelli si trasformerà in un centro pulsante di attività, preghiera e

condivisione, onorando l’eredità educativa del fondatore dei Salesiani.

Il “Torneo don Fausto Curto D’Andrea”: Lo sport come incontro

Quest’anno l’Oratorio punta tutto sul gioco e sulla sana competizione con il Torneo don Fausto

Curto D’Andrea. Una manifestazione multisportiva pensata per coinvolgere tutte le età in sfide

appassionanti. Le discipline in gara includono:

• Calcio a 5 e Tennis Tavolo (Ping Pong)

• Calcio Balilla e Freccette

• Torneo di Burraco

Le iscrizioni sono aperte a tutti e dovranno pervenire entro il 20 Gennaio 2026 compilando il

modulo online al seguente link: https://forms.gle/rTTKn56R9jLQCjzn7.

L’Arte dei Madonnari: I Sogni di Don Bosco sul selciato

Il 31 gennaio l’oratorio cambierà volto grazie all’arte effimera e suggestiva dei “Madonnari”. Il

sagrato e il cortile diventeranno una galleria a cielo aperto dedicata al tema: “La vita di San

Giovanni Bosco e i suoi Sogni”. Un invito rivolto agli artisti per raccontare, attraverso i gessetti, la

storia e le visioni di un uomo che ha cambiato il destino di migliaia di giovani.

Il programma dei festeggiamenti

Il culmine delle celebrazioni si articolerà in tre momenti chiave:

• 30 Gennaio (ore 20.00): La Veglia giovanile di preghiera presso l’oratorio, un momento di

riflessione e spiritualità dedicato ai giovani della città. La veglia sarà celebrata dal

responsabile della Pastorale giovanile salesiana don Alberto Anzalone.

• 31 Gennaio (ore 19.30): Celebrazione della Santa Messa in onore di Don Bosco celebrata

dal responsabile per le opere laiche salesiane del centro sicilia don Saverio Arockiam.

• 31 Gennaio (ore 20.15): La suggestiva Passeggiata con le fiaccole per le vie del quartiere

Rovitelli.

Al termine della processione, la serata proseguirà con uno spettacolo di giochi pirotecnici, le

premiazioni dei tornei e la tradizionale “Tarallata di Don Curto”, un momento di agape fraterna

per concludere i festeggiamenti in allegria, proprio come avrebbe voluto Don Bosco.

“L’oratorio è il luogo dove si cresce insieme, dove il gioco diventa scuola e la preghiera

diventa vita. Invitiamo tutta la comunità a partecipare per riscoprire la gioia di stare

insieme.”