Un incendio sulle cui cause stanno indagando le forze dell’ordine ha completamente distrutto un furgone di proprietà di un venditore ambulante che si trovava parcheggiato in piazza XXIV Maggio nei pressi della chiesa Madre. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è scattato alle 4 del mattino. Immediatamente sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Canicattì. Sono stati loro a domare le fiamme. Il mezzo è stato completamente incenerito dal fuoco. Saranno le indagini adesso a stabilire se si tratti di un incendio di natura dolosa oppure se a causare la scintilla iniziale possa essere stato un corto circuito all’ impianto elettrico del mezzo.
