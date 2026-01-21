il Comune di Comitini ha ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza e la rigenerazione urbana della Villa Giuseppe Garibaldi, uno dei luoghi più rappresentativi e amati del nostro paese. Il progetto, elaborato dagli uffici tecnici comunali, prevede interventi mirati sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza delle alberature presenti lungo i margini della Strada Statale 60, di via 3 Luglio e di via Pirandello. Si tratta di un’azione necessaria per aumentare la sicurezza di tutti, prevenire il rischio di incendi e valorizzare il nostro patrimonio verde.

“”Questo risultato – dichiara la Pubblica Amministrazione – è frutto di una programmazione attenta e di una visione condivisa che mette al centro la tutela dell’ambiente, la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini””.

Giovani Blanda