Automobilisti “distratti”, il più delle volte turisti, violano ripetutamente la zona a traffico limitata in via Atenea, nel cuore di Agrigento. L’ultimo report, che fa riferimento al periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2025, parla chiaro: 2.504 multe in un anno.

La media, dunque, è di oltre 200 violazioni al mese. Si tratta spesso di turisti, sia stranieri che italiani, con macchine prese a noleggio ma non mancano anche gli agrigentini “sbadati”. La sanzione è di 96 euro che può essere ridotta se pagata entro cinque giorni.